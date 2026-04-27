عراقجي: اللقاء مع بوتين مثمرا للغاية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، قال في تصريح عقب لقائه مع الرئيس الروسي:عقدنا اجتماعًا مثمرًا للغاية مع السيد بوتين، استمر على الأرجح لأكثر من ساعة ونصف.

واضاف: نوقشت جميع القضايا، سواء في العلاقات الثنائية أو الإقليمية، بالإضافة إلى مناقشة الحرب والعدوان الأمريكي والصهيوني، وتم بحثها بالتفصيل، كما تم بحث التعاون بين البلدين، وطُرحت أفكار قيّمة للغاية.

وأكد عراقجي: توجد الآن أسس متينة للتعاون. وقد صرّح السيد بوتين أيضًا بأن روسيا، بل والعالم أجمع، يُعجب بالشعب الإيراني لمقاومته لأمريكا وانتصاره في هذه الحرب غير المتكافئة والظالمة.

وتوجه عراقجي بالشكر للأصدقاء الروس على دعمهم خلال هذه الحرب، وأكد عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مواصلة العلاقات والشراكة الاستراتيجية مع روسيا في ظل الظروف الجديدة.