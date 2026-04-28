رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر يدخل إيران عبر معبر أستارا الحدودي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ميريانا سبولياريتش، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دخلت ايران ظهر اليوم الثلاثاء برفقة عدد من كبار أعضاء هذه الهيئة الإنسانية عبر معبر أستارا الحدودي البري، وكان في استقبالها مسؤولو المدينة.

من المقرر أن يعقد وفد الصليب الأحمر، بعد وصوله إلى طهران، سلسلة من اللقاءات المكثفة مع المسؤولين الإيرانيين وفق جدول أعمال معد مسبقاً. وتهدف هذه الزيارة إلى تقييم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، وتعزيز التعاون الإغاثي، وتبادل التقييمات الميدانية.

وأوضح أعضاء اللجنة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت نشطة خلال الأشهر الماضية إلى جانب جمعية الهلال الأحمر الإيراني في عمليات الإغاثة المرتبطة بالتطورات الإقليمية، وأن وجود هذا الوفد في إيران يأتي بهدف تنسيق أكبر ونقل تقارير ميدانية.

يتركز جزء كبير من أنشطة الصليب الأحمر العالمي في الدول التي شهدت حروباً خلال السنوات الأخيرة، مثل اليمن وأفغانستان والعراق وسوريا. وتأتي هذه الزيارة استمراراً لهذا النهج وبهدف تعزيز التعاون الإنساني.

وقال "علي درماني"، محافظ أستارا، على هامش استقبال وفد الصليب الأحمر في تصريح للصحفيين، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة: "يسعدنا اليوم أن نستضيف اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أستارا، للتحضير لوجود هذه اللجنة في العاصمة ولقاءاتها مع مسؤولي البلاد، من أجل إجراء حوارات فعالة في مجالات الإغاثة والقضايا الإنسانية".

وأضاف درماني، مشيراً إلى دور الصليب الأحمر والهلال الأحمر في فترات الأزمات المختلفة: "منذ بدء الحرب، سواء في فترة الاثني عشر يوماً أو في التطورات الأخيرة، كان لمكتب الصليب الأحمر في طهران أداء ملحوظ إلى جانب الهلال الأحمر الإيراني".

وتابع محافظ أستارا: "إن وجود هذه اللجنة في المناطق المتضررة وتقديم تقارير دقيقة عن الأضرار يمكن أن يكون جزءاً من هذا الوجود، وسيتم إطلاع وفد الصليب الأحمر بالتأكيد على هذه الحقائق".

واعتبر درماني زيارة رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إيران "فرصة مهمة لتعزيز التعاون الإنساني"، وقال: "تركز هذه الزيارة على القضايا الإنسانية والإغاثية، ونأمل أن تؤدي نتائجها إلى تحسين سير تقديم المساعدات وزيادة اهتمام المجتمع الدولي بوضع المتضررين".

