٢٨‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ١٢:٤١ م

نيويورك تايمز: ترامب تحت ضغط للتفاوض مع إيران

ذكرت وسيلة إعلام أمريكية، مستندةً إلى ارتفاع التضخم واضطرابات سلاسل إمداد العديد من السلع في العالم، أن الرئيس الأمريكي يتعرض لضغوط للتفاوض مع إيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها أن إيران والولايات المتحدة عالقتان في مأزق "لا حرب ولا سلام" مع تعثر محادثات السلام، ويأمل كل طرف أن يُظهر الآخر مزيدًا من الصمود في هذا الصراع.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الإيرانيين واثقون من قدرتهم على تحمل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن مضيق هرمز أكثر من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت نيويورك تايمز: في حين ألغى ترامب إرسال مبعوثيه إلى إسلام آباد، تؤكد إيران أيضًا أنها لن تشارك في مفاوضات مباشرة حتى يتم رفع الحصار البحري الأمريكي.

وكتبت وسائل الإعلام الغربية: يعتقد المحللون أن حكام إيران قادرون على الصمود في وجه هذه الأزمة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر، لكن الاضطرابات العالمية الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز قد تزيد الضغط على ترامب للمضي قدماً في المفاوضات في غضون أسابيع قليلة.

جواد ماستری فراهانی

