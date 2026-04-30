قاليباف يرد على ترّهات ترامب قبل ثلاثة أيام

أفادت وكالة مهر للأنباء أن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، كتب على صفحته الشخصية قائلاً: "مرت 3 أيام ولم ينفجر أي بئر نفط. يمكننا تمديد هذه المدة إلى 30 يوماً، ونبث مباشرة صور الآبار هنا".

وأضاف قاليباف: "هذا النوع من التوصيات السخيفة هو ما تتلقاه الحكومة الأمريكية من أشخاص مثل "بيسنت"، الذين يروّجون أيضاً لفكرة الحصار، وقد أدت توصياتهم إلى ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 120 دولاراً. المحطة التالية لسعر النفط: 140 دولاراً! المشكلة ليست فقط في الأفكار الخاطئة، بل في طريقة التفكير والذهنية الخاطئة بحد ذاتها".

/انتهى/