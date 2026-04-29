٢٩‏/٠٤‏/٢٠٢٦، ٢:٥٢ م

سعر النفط الإيراني يصل إلى 110 دولارات

ارتفع سعر النفط الإيراني في السوق العالمية بأكثر من 3 دولارات، متجاوزًا 110 دولارات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استنادًا إلى أحدث البيانات المنشورة على موقع أسعار النفط، والمتعلقة بيوم الثلاثاء، فقد ارتفع سعر أنواع النفط الإيراني المختلفة بمقدار 3 دولارات و7 سنتات في ذلك اليوم.

وبناءً على ذلك، بلغ سعر برميل النفط الإيراني الخفيف للتسليم في منطقة شمال غرب أوروبا 108.8 دولارات. كما تم تداول النفط الإيراني الثقيل والنفط المكرر بأسعار 106.9 دولارات و107.15 دولارات على التوالي في هذه المنطقة.

وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط، سُجّل سعر النفط الإيراني الخفيف عند 108.15 دولارات، والنفط الثقيل عند 106 دولارات. كما بلغ سعر النفط المكرر 106.25 دولارات للبرميل.

أعلى سعر للنفط الإيراني مرتبط بميناء سيدي كرير في مصر، حيث يبلغ سعر برميل النفط الإيراني الخفيف في هذه المنطقة 110.05 دولارًا أمريكيًا. أما سعر برميل النفط الإيراني الثقيل في هذه المنطقة فيبلغ 107.9 دولارًا أمريكيًا، بينما يبلغ سعر برميل نفط فروزان 108.15 دولارًا أمريكيًا.

رمز الخبر 1970371
جواد ماستری فراهانی

