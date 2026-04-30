بزشكيان: العدوان الأمريكي المتكرر أثناء المفاوضات أدى لفقدان الثقة التام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في مكالمة هاتفية جرت اليوم الخميس بين الرئيس بزشكيان ونظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو تمت فيها مناقشة سبل تدعيم العلاقات الثنائية واخر التطورات الاقليمية والدولية.

ووضع بزشكيان، الرئيس البيلاروسي في صورة آخر المستجدات المتعلقة بوقف اطلاق النار والمحادثات بين ايران وامريكا في اسلام اباد وكذلك الاجراءات العدوانية لامريكا والكيان الصهيوني في خرق وقف النار.

وقال الرئيس بزشكيان ان العمل لتسوية الخلافات عن طريق الحوار والدبلوماسية في ظل تحمل ايران المسؤولية، مدرج دائما على جدول الاعمال، لكن وخلال المفاوضات، هاجمت امريكا والكيان الصهيوني ايران مرتين، وثمة احتمال ان يتكرر ذلك، وهو ما ادى الى عدم ثقة ايران التامة بامريكا.

واكد الرئيس بزشكيان ضرورة ان تتوقف امريكا عن اطلاق التصريحات الاستفزازية والمراوغة بهدف نيل ثقة ايران وكذلك ابداء الجدية في متابعة المفاوضات لوضع نهاية قطعية للحرب وعدم تكرار التجارب الماضية.

واكد رئيس الجمهورية في جانب اخر امكانية النهوض بالعلاقات والتعاون بين ايران وبيلاروسيا على قاعدة المصالح المشتركة والمعرفة المتبادلة لطاقات واحتياجات البلدين.

اما رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو فقد قال ان بلاده تعتبر علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية استراتجية ومتنامية.

واعرب عن قلقه من تصاعد التوترات في منطقة غرب اسيا وتداعياتها الامنية والاقتصادية على المنطقة والعالم، معربا عن تمنياته بتسوية الخلافات عن طريق الحوار والمفاوضات.

واستعرض الطرفان في المكالمة الهاتفية اخر مستجدات العلاقات الثنائية وشددا على ضرورة توسيع التعاون في اطار المصالح المشتركة وتعزيز المشاورات السياسية والاقتصادية.