الرئيس الايراني: المعلمون هم بناة مستقبل الأجيال القادمة واحد الركائز الاساسية لتقدم البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة بمناسبة يوم المعلم وذكرى استشهاد الأستاذ آية الله مرتضى مطهري، اعتبر الرئيس بزشكيان أن رسالة المعلمين تتجاوز مجرد نقل المعرفة، ووصفهم بأنهم مرشدون إلى حكمة الحياة، يغرسون في نفوس الطلاب قيم الإنسانية والمسؤولية، ويحددون مصير إيران الاجتماعي.

تكريمًا لذكرى الشهيد مطهري بوصفه "المعلم المثالي"، أكد الرئيس أن المعلمين حافظوا بصبر وثبات على حصن التعليم والتربية في أحلك أيام البلاد، حتى في خضم التهديدات والحروب المفروضة مؤخرًا، وأبقوا شعلة الأمل والكرامة الوطنية متقدة في قلوب الأجيال القادمة.

وفي سياق آخر من رسالته، أشار بزشكيان إلى الجريمة المروعة التي وقعت في مدرسة "شجرة طيبة" في ميناب، معتبرا هذا الحادث دليلًا قاطعًا على استهداف الأعداء لأكثر فئات المجتمع براءة، ومؤكدين أن الهجوم على مهد العلم دليل واضح على العداء لبناء إيران.

وأكد الرئيس الايراني أن هذه الجرائم لن تثني عزيمة الأمة فحسب، بل ستزيد من ثبات المجتمع على درب التقدم والوعي.

كما وصف بزشكيان تحقيق "العدالة التعليمية" بأنه شاغلهم الرئيسي، وأعلنوا أن هذا الهدف غير ممكن دون الاهتمام بالبنية التحتية لحياة المعلمين، وأكدوا التزام الحكومة الرابعة عشرة باستخدام جميع القدرات لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الوضع الاجتماعي للمعلمين.

/انتهى/