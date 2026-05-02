إلهان عمر: ترامب مجرمٌ مدانٌ بـ34 قضية، ومتهمٌ باغتصاب الأطفال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال ترامب في مقطع الفيديو: "الصومال مكان جميل، ليس فيها حكومة ولا جيش وليس فيها أي شيء، لديها شيء واحد قوي حقا، الجريمة، فيها الكثير من الجرائم، ليس لديهم شرطة، كل ما يفعلونه هو إطلاق النار على بعضهم، وسخة بصورة تثير الاشمئزاز ومكان فظيع، يأتون هنا، وإلهان عمر، هل سمعتم عنها من قبل؟ تأتي هنا من الصومال وتقول لنا كيف ندير الولايات المتحدة الأمريكية، وتقول الدستور يمنحني حقوقا معينة، وأطالب بإعطائي هذه الحقوق، انصرفي، يا لك من مزيفة..".

وتابع ترامب قائلا في مقطع الفيديو الذي نشرته صفحة "الرد السريع" المدارة من قبل البيت الأبيض: "ثم تتزوج (إلهان عمر) أخاها لتأتي.. اعتقد أنها تزوجت أخاها وهو أمر غير قانوني تماما، رغم أنهما زوج لطيف لكن الأمر على الجانب غير القانوني قليلا.. أليست هي كريهة؟ لا أطيق مشاهدتها..".

من جهتها ردت إلهان عمر بتدوينة على صفحتها بمنصة إكس قائلة: "هذا الهذيان الجامح كان ليثير الغضب لولا أنه صادر عن مجرم لديه 34 إدانة جنائية، وحمل مسؤولية اغتصاب، واتهم بالتحرش بالأطفال. ما زلتُ أتساءل كيف يُمكن لأحد أن يُذل نفسه طواعيةً هكذا، ولكن هذا هو الواقع. بالمناسبة، على حزب حماية المتحرشين بالأطفال أن يجدوا مادةً جديدةً لتشتيت الانتباه".

