نائب رئيس البرلمان الايراني : أهمية "مضيق هرمز" تماثل اهمية تأميم صناعة النفط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح له، اليوم السبت، على هامش زيارة تفقدية قام بها وأعضاء لجنة الإعمار بمجلس الشورى الإسلامي إلى مينائي بندر عباس، والشهيد رجائي (جنوبي البلاد)، اضاف نيكزاد : اليوم لم يعد لدى أحد، سواء داخل إيران أو خارجها، أدنى شك في أن إدارة مضيق هرمز يشكل اهم سلاح لدى ايران؛ وعلى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني أن تدرك بأن الجمهورية الاسلامية لن تتنازل عن حقها هذا.

وتابع : لقد صيغت الضوابط التي اعتمدها ايران لادارة مضیق هرمز، من نحو 12 بندا، يتم اتباعها وفق المسارات المحددة.

وأشار هذا المسؤول البرلماني إلى أن أشخاصا مثل قائد القوات البحرية لحرس الثورة الشهيد "تنغسیري" كان لهم دور بارز في إستيفاء هذا الحق؛ كما اثنى على التضحيات التي قدمها المسؤولون وأهالي محافظة هرمزكان (جنوب) خلال الحرب الصهيو- امريكية المفروضة على ايران.

كما أكد على استعداد البرلمان ولجنة الإعمار النيابية لتسريع وتائر إعادة الإعمار وتشغيل المطارات والمنشآت المرفئية والمنازل السكنية المتضررة في هذه المحافظة من جراء الحرب الأخيرة.

/انتهى/