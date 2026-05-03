علاج سرطان الثدي والمبيض المتقدم بتقنية محلية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن شركة "أكسير نانو سينا" (Exir Nano Sina) المعرفية، وبالتركيز على تقنيات النانو الحديثة، صممت وأنتجت جيلاً جديداً من الأدوية والمكملات العلاجية. هذه المنتجات، التي تعمل على تحسين عملية الامتصاص والتوجيه الدقيق للدواء، تحقق فعالية أعلى وآثاراً جانبية أقل للمرضى، وهذا النهج له أهمية خاصة في علاج الأمراض المزمنة والمعقدة.

في مجال علاج السرطان، يُعتبر عقار "سينادوكسوزوم" (Sinadoxosome) النانوي أحد المنتجات البارزة لهذه الشركة. صُمم هذا الدواء بتقنية الليبوزوم النانوي، ويعمل على توصيل المادة الفعالة إلى الأنسجة السرطانية بشكل موجّه، مما يخفف حدة الآثار الجانبية الشائعة للعلاج الكيميائي. هذا المنتج، بالإضافة إلى تلبية الاحتياج المحلي، يُصدر أيضاً إلى سوريا والعراق.

وقد تم الإبلاغ عن استخدامه في علاج سرطان الثدي المنتشر، وسرطان المبيض المتقدم، وساركوما كابوزي لدى مرضى الإيدز. وقد أسهم إنتاج ما يقارب 20 ألف وحدة سنوياً من هذا الدواء في تقليل الاعتماد على العينات الأجنبية.

ومن الأدوية المضادة للسرطان الأخرى في هذه المجموعة، عقار "دوستاكسيل" (Docetaxel) الليبوزومي، الذي يستخدم تقنية النانو لتحقيق فعالية مناسبة في تثبيط الخلايا السرطانية، مع إحداث ضرر أقل بالخلايا السليمة. تقنية الليبوزوم المستخدمة في هذه المنتجات جعلت نقل الدواء بشكل محكوم أمراً ممكناً، مما يحسن جودة العلاج.

في مجال العلاجات الكبدية، يُعد دواء "سيناليو 70" (Sinaliv 70) أحد الإنجازات المهمة للشركة. صُمم هذا المنتج بناءً على المذيلات النانوية للسيليمارين (Silymarin)، ويُستخدم لعلاج الكبد الدهني، والتليف، والتهاب الكبد الحاد والمزمن، والأضرار الكبدية الناجمة عن الأدوية والسموم. يتميز السيليمارين، كمركب نشط، بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات، واستخدام المذيلات النانوية الكروية التي يبلغ حجمها حوالي 10 نانومترات، عزز امتصاصه بشكل كبير.

وتساهم هذه الخاصية في تحسين الفعالية وتقليل عدد مرات تناول الدواء. كما من الفوائد الأخرى لهذا الدواء زيادة مستوى الجلوتاثيون داخل الخلايا، وتثبيط الجذور الحرة، والمساعدة في تجديد خلايا الكبد.

إلى جانب الأدوية العلاجية، أنتجت شركة "أكسير نانو سينا" أيضاً العديد من المكملات النانوية. يُستخدم "سينا كوركومين" (Sina Curcumin) كمكمل غذائي يحتوي على الكركمين بتقنية النانو، كما يُستخدم الجل الموضعي "سينا أمفوليش" (Sina Ampholeish) لعلاج مرض اللشمانيا الجلدية (السالک) وبعض الالتهابات الفطرية. هذا الجل، ذو البنية النانوية الليبوزومية، يتميز بامتصاص أسرع وفعالية موضعية أعلى.

تعكس مجموعة إنجازات شركة "أكسير نانو سينا" التطبيق العملي لتقنية النانو في تطوير العلاجات الطبية؛ وهو نهج لا يلبي الاحتياجات المحلية فحسب، بل وفر أيضاً القدرة على التواجد الفعال في الأسواق الإقليمية والدولية.

/انتهى/