إيران ضمن الدول الخمس الأولى عالميًا في الطب التجديدي

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد وصلت مجموعة من المشاريع الوطنية، بدعم من معاونية الشؤون العلمية والتكنولوجيا والاقتصاد القائم على المعرفة وبمشاركة القطاع الخاص، إلى مراحلها النهائية، ومن أبرزها مشاريع إنتاج الأنسولين، وحليب الأطفال، ولقاحات المكورات الرئوية (Pneumococcal) والمكورات السحائية (Meningococcal)، إضافة إلى الأدوية المشتقة من بلازما الدم والمعدات الطبية.

ويضع إنتاج الأنسولين واللقاحات المتطورة والأدوية المشتقة من البلازما، إيران على مسار التحول إلى أحد أبرز مراكز التكنولوجيا الحيوية في المنطقة.

ولا تمثل هذه الإنجازات نجاحًا علميًا فحسب، بل تُعد أيضًا خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الصحي، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة. فمستقبل الرعاية الصحية في إيران يُبنى اليوم على أسس العلم والتكنولوجيا الوطنية.