٠٢‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٧:٥١ م

غريب آبادي: قدمنا مقترحنا والكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة

صرح نائب وزير الخارجية: قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقترحها لإنهاء الحرب المفروضة عليها نهائياً إلى باكستان كوسيط، والآن الكرة في ملعب الولايات المتحدة.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، اليوم السبت 2 مايو/أيار، عدداً من السفراء الأجانب المقيمين في طهران، وأطلعهم على مقترح الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأخير بشأن إنهاء الحرب والعدوان الأمريكي والصهيوني على إيران.

وأكد غريب آبادي خلال هذا اللقاء أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد لصد أي عدوان على بلادها وشعبها، وأن إيران لطالما آمنت بالدبلوماسية القائمة على المصالح لحل القضايا القائمة، وقد اضطلعت بدورها في هذا الصدد.

صرح نائب وزير الخارجية: قدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقترحها إلى باكستان كوسيط، بهدف إنهاء الحرب المفروضة عليها نهائياً، والآن الكرة في ملعب الولايات المتحدة لاختيار مسار الدبلوماسية أو الاستمرار في نهج المواجهة.

وأكد غريب آبادي: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لكلا المسارين لضمان مصالحها وأمنها القومي، وستظل في كل الأحوال متمسكة بنظرتها وعدم ثقتها بالولايات المتحدة، وبنزاهتها في مسار الدبلوماسية.

تجدر الإشارة إلى أن سفيري الصين وروسيا عقدا قبل هذا الاجتماع اجتماعاً ثلاثياً مع نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية.

