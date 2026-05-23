تدمير 40 شركة معرفية في العدوان على ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء اشار محمد جواد صدري مهر، نائب رئيس الجمهورية لشؤون العلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي وتنمية الاقتصاد المعرفي، إلى زيارة نائب الرئيس للعلوم الميدانية للمراكز العلمية والشركات المعرفية في مختلف المحافظات على مدى العشرين يوماً الماضية، موضحاً حجم الأضرار، قائلاً: "تشير تقديراتنا إلى أن تدمير البنى التحتية العلمية والبحثية في الجامعات قد تسبب في خسائر تُقدر بنحو 300 مليون دولار. كما تكبدت وحدات الشركات المعرفية خسائر تُقدر بنحو 30 مليون دولار، بالإضافة إلى 60 الف ميليار تومان".

أكد رئيس الجامعة للشؤون العلمية أن أولويته هي دعم الشركات التي تكبدت خسائر فادحة، مضيفًا: "جزء كبير من هذه الخسائر يقع على عاتق 20% من الشركات القائمة على المعرفة، والتي تحظى بالأولوية في الدراسة. وقد بدأت عملية الموافقة على التمويل وتعريف هذه الشركات بالبنك للحصول عليه. وأعتقد أن مكتب رئيس الجامعة للشؤون العلمية سيكون أول جهة تبدأ عملية الموافقة على التمويل وتخصيصه."

وأوضح صدري مهر مصدر هذه الموارد المالية قائلًا: "على الرغم من أن هذه المسؤولية كان من المفترض أن تقع على عاتق وزارة التعليم، إلا أنه نظرًا لأهمية تعويض الخسائر من أجل تنمية البلاد ومنع الاعتماد على الواردات، فقد تعهد مكتب رئيس الجامعة للشؤون العلمية بتمويل هذه التمويلات مباشرةً من قانون قفزة الإنتاج والموارد المحلية."

وأكد قائلًا: "سيتم تحويل جزء كبير من هذه التمويلات إلى منح إذا عادت هذه الوحدات إلى دورة الإنتاج، لأن هدفنا الرئيسي هو استعادة القدرات الإنتاجية بسرعة وإعادة الشركات القائمة على المعرفة إلى أنشطتها."

صرح نائب رئيس قسم العلوم، المسؤول عن تنمية اقتصاد المعرفة، بشأن إعادة بناء البنية التحتية الجامعية: "تضررت أربع جامعات رئيسية في البلاد، هي جامعة شريف للتكنولوجيا، وجامعة طهران للتكنولوجيا، وجامعة أصفهان للتكنولوجيا، وجامعة شهيد بهشتي، إلى جانب بنى تحتية هامة مثل معهد باستور. ولا تقتصر خطتنا لإعادة بناء هذه المراكز على الترميم فحسب، بل نسعى، بمشاركة كبرى المجموعات الاقتصادية، إلى تجديدها وتجهيزها بأحدث التقنيات، بما يُمكّن من إعادة بناء البنية التحتية بكفاءة أعلى من السابق."

وفي إشارة إلى أحدث إحصاءات الأضرار، قال صدري مهر: "في الحرب المفروضة الثالثة، وبحسب آخر التقارير، تضررت 116 شركة قائمة على المعرفة، دُمرت منها 40 شركة تدميراً كاملاً."