افتتاح أكبر مركز لعلاج السرطان في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المركز يضم 563 سريراً، و12 سريراً للعناية الطارئة، و19 غرفة عمليات، وستة أقسام متقدمة للعلاج الإشعاعي، ويُعد من أكثر مراكز علاج السرطان تجهيزاً على مستوى البلاد والمنطقة.

وأقيم حفل افتتاح المشروع الوطني لمستشفى معهد السرطان بحضور وزير الصحة والتعليم الطبي صباح اليوم الثلاثاء.

ووصف الوزير هذا الافتتاح بأنه خطوة محورية في مسيرة منظومة الصحة نحو تحقيق العدالة العلاجية، مشيراً إلى أن المبنى الـ18 الذي بُني بمساهمة متبرعين سيعمل كمركز علمي وتعليمي وعلاجي للسرطان في البلاد.

وأضاف أن المركز سيقدّم جميع خدمات علاج السرطان اللازمة، بما في ذلك الجراحات التخصصية، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيميائي، والعلاجات الخلوية والجينية، بمشاركة أبرز الأساتذة والمتخصصين الوطنيين.

وفي الكلمة اللاحقة، أثنى رضا رئيس جامعة العلوم الطبية بجامعة طهران على المتبرعين والجهات المشاركة، مؤكداً أن المجمّع الطبي بهذا التجهيز يندرج بين أكثر مراكز علاج السرطان تطوراً في البلاد والمنطقة.

وأشار إلى توفر جهاز "سايبر نايف" من أحدث تقنيات علاج السرطان، وأن المشروع أُنجز خلال أقل من ست سنوات رغم تحديات عدة من بينها جائحة كورونا وحروب إقليمية ومشكلات اقتصادية وتضخّم، كانت كفيلة بإيقاف المشروع لكن لم تمنع استكماله.

وأضاف أن المستشفى سيغطي جميع أنواع السرطانات، بما في ذلك سرطانات الأطفال والبالغين، وأورام المخ، وسرطانات العظام والدم والرأس والرقبة، وأمراض الصدر والبطن، وسيُقدَّم العلاج على يد خبراء من الطراز الأول.

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