تنفيذ حكم الاعدام بحق احد عناصر الرئيسية في استشهاد رجل امن في ارومية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم إعدام مهراب عبد الله زاده، نجل محمد أمين، أحد العناصر الرئيسية في استشهاد السيد عباس فاطمية.

أقام مثيرو الشغب في إحدى مناطق أرومية حواجز طرق ودمروا ممتلكات عامة، مما تسبب في مشاكل عديدة للمواطنين.

وبحسب شهود عيان، فقد حاصر عدد كبير من مثيري الشغب الشهيد عباس فاطمية وقت وقوع الحادث وانهالوا عليها بالضرب.

كان مهراب عبد الله زاده من بين المعتقلين، وقد أقرّ في اعترافاته بأنه كان حاضرًا أثناء أعمال الشغب. وأضاف: "هاجمنا رجال الأمن، حتى رأيت ثلاثة منهم يتخلفون عن الركب، فتبعناهم".

وأضاف: ما إن وصلنا إلى الضابط الأول، حتى ركله أحدهم فسقط أرضًا بجوار شجرة. ولما وصلت إليه، أمسكت بياقته وضربته عدة مرات على وجهه.

نُفذ حكم الإعدام بحق مهراب عبد الله زاده، أحد أبرز عناصر استشهاد السيد عباس فاطمية، صباح اليوم بعد استكمال الإجراءات القانونية.

