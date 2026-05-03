٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٣:٣٦ م

إدخال 200 سيارة إسعاف جديدة إلى أسطول البلاد

أعلن رئيس منظمة الإسعاف الإيرانية عن إدخال 200 سيارة إسعاف جديدة إلى أسطول البلاد خلال الأشهر المقبلة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وقال الدكتور "جعفر ميادفر"، رئيس منظمة الإسعاف الإيرانية: "تم حتى الآن طرح مناقصة لشراء 150 سيارة إسعاف، وقمنا بسداد الدفعة المقدمة لها، وتجري حالياً الاستعدادات اللازمة لتسلم هذه السيارات".

