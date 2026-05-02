حماس: الهجوم على أسطول الصمود دليل على الانحطاط الأخلاقي للمحتلين

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن مركز الإعلام الفلسطيني، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قالت في بيان لها إن "المعاملة المهينة والاعتداءات الجسدية التي تعرض لها نشطاء أسطول الصمود العالمي 2 قبل الإفراج عنهم على يد جنود الاحتلال الصهيوني، تكشف مرة أخرى أبعاد الجريمة والسقوط الأخلاقي لهذا الكيان الفاشستي، وهي محاولة فاشلة لترهيب النشطاء وثنيهم عن مواصلة مهمتهم الإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني المحاصر".

ودعت حماس المنظمات الحقوقية في جميع أنحاء العالم إلى توثيق هذه الانتهاكات الجسيمة والعنيفة ضد النشطاء، وتهيئة الأرضية لرفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية المختصة، وذلك لمحاكمة قادة الكيان الصهيوني على جرائمهم ضد أسطول الصمود، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأشادت الحركة، في بيانها، بالنشطاء الدوليين لإصرارهم على مواصلة جهودهم الإنسانية لكسر الحصار عن قطاع غزة، رغم التهديدات وإجراءات الترهيب التي يمارسها العدو الصهيوني.

كما حثت حماس أحرار العالم على تكثيف تحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومواصلة الجهود لكسر الحصار، وفي الوقت نفسه كشف جرائم الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين والإنسانية.

