مجموعة من النشطاء الإعلاميين الأجانب يقومون بزيارة لجسر "B1" في كرج

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مجموعة من نشطاء وسائل الإعلام والشبكات الافتراضية الأجنبية حلت اليوم السبت في مدينة كرج، حيث تفقدوا أوضاع الجسر المنكوب "B1".

وضم هؤلاء النشطاء الإعلاميون جنسيات من الولايات المتحدة وروسيا ولبنان والجزائر، وقد اطلعوا على الأجزاء المتضررة من أكبر جسر في الشرق الأوسط.

وخلال زيارتهم الميدانية، قام هؤلاء النشطاء الإعلاميون بتوثيق الأضرار التي لحقت بالجسر بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو، وإعداد تقارير حول ذلك.

وكان هذا الجسر قد تعرض لهجوم من قبل العدو الأمريكي – الصهيوني خلال حرب رمضان، وذلك بالتزامن مع الثالث من أبريل 2026 .

/انتهى/