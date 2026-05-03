متحدث الخارجية: خطة ايران من 14 بند تركز على انهاء الحرب ولا تشمل الملف النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي، قال في تصريح له: ان الخطة المقدمة من قبل ايران والتي تتضمن 14 بند تركز بشكل حصري على انهاء الحرب في ايران وجميع الجبهات بما يشمل لبنان ايضا.

واضاف: عرضنا يقترح التوصل لتفاهم بشأن إنهاء الحرب والاتفاق على كيفية تنفيذه خلال 30 يوما

واكد بقائي ان ان التفاصيل المتعلقة بالملف النووي غائبة تماما عن هذه الخطة.

واشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى ان الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه