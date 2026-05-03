  1. إيران
  2. السياسة
٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٨:٤٠ م

متحدث الخارجية: خطة ايران من 14 بند تركز على انهاء الحرب ولا تشمل الملف النووي

متحدث الخارجية: خطة ايران من 14 بند تركز على انهاء الحرب ولا تشمل الملف النووي

أكد متحدث وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي، ان الخطة المقدمة من قبل ايران والتي تتضمن 14 بند تركز على انهاء الحرب بشكل تام في ايران والمنطقة بما يشمل لبنان ايضا،ولا تتضمن تفاصيل متعلقة بالملف النووي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، اسماعيل بقائي، قال في تصريح له: ان الخطة المقدمة من قبل ايران والتي تتضمن 14 بند تركز بشكل حصري على انهاء الحرب في ايران وجميع الجبهات بما يشمل لبنان ايضا.

واضاف: عرضنا يقترح التوصل لتفاهم بشأن إنهاء الحرب والاتفاق على كيفية تنفيذه خلال 30 يوما

واكد بقائي ان ان التفاصيل المتعلقة بالملف النووي غائبة تماما عن هذه الخطة.

واشار متحدث الخارجية الإيرانية إلى ان الجانب الأمريكي قدم رأيه للجانب الباكستاني بشأن مقترحنا وسنبحثه ونرد عليه

رمز الخبر 1970492

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات