هآرتس: حسابات ترامب تجاه إيران كانت خاطئة

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الميادين"، أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذكرت في تقرير لها أن ترامب فشل في تحقيق أهدافه المعلنة تجاه إيران، متسائلة: "هل يمكنه بعد هذا الفشل أن يتحدث عن نقطة انهيار النظام الإيراني ويحدد لها موعداً؟"

وأضافت الصحيفة في تقريرها: "هل ترامب مستعد للخسائر والدمار الذي ستفرضه حرب جديدة على دول الخليج الفارسي، خاصة وأن فرضياته حول طبيعة الرد الإيراني أثبتت خطأها؟"

وكانت هذه الصحيفة قد كتبت في اليوم السابق أيضاً أنه بينما مضت أربعة أسابيع على بدء وقف إطلاق النار بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران، ولم تشهد المفاوضات أي تقدم، فإن الإحباط في واشنطن يتزايد بسبب رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم.

وأشارت هذه الصحيفة الصادرة في تل أبيب إلى استمرار الاشتباكات في لبنان، وزيادة الجهود الأمريكية لفرض عقوبات على إيران، مضيفة: "بينما تدخل الحرب في منطقة الخليج الفارسي شهرها الثالث، لا تزال فترة الانتظار مستمرة. وفي الواقع، يوم الأحد الماضي، مضت أربعة أسابيع على قرار واشنطن بتنفيذ وقف إطلاق النار في الحرب ضد إيران".

