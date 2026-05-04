الإمارات تنسحب من "أوابك" أيضاً

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن موقع "عربي 21"، أن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) أعلنت انسحاب الإمارات من هذه المنظمة أيضاً.

ويأتي ذلك بعد أن كانت الإمارات قد أعلنت الثلاثاء الماضي انسحابها من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك+".

وكان محمد الصبان، المستشار السابق لوزير الطاقة السعودي، قد أكد في وقت سابق أن قرار الإمارات الانسحاب من "أوبك+" في الظروف الراهنة، خاصة مع محدودية طاقتها الإنتاجية الفائضة، يثير العديد من التساؤلات.

وأضاف الصبان أن هذه الخطوة لن تؤثر على استقرار هذه المؤسسة أو دورها في الأسواق العالمية، متسائلاً: "ألم يكن بإمكان الإمارات الانتظار حتى تصل قدرتها الإنتاجية إلى خمسة ملايين برميل يومياً؟"

وأوضح الصبان أنه "ليس من المستبعد أن تكون الولايات المتحدة وراء هذا القرار، فترامب يحب أن يظهر نفسه كمسيطر على أسواق النفط العالمية. الهدف من هذه الخطوة هو خلق حالة من عدم الاستقرار في تحالف أوبك+، لكن هذا لن يحدث".

