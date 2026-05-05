62% من الإيرانيين عادوا إلى البلاد بعد اندلاع الحرب

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم شرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كتب في مذكرة له مستنداً إلى إحصائيات الأنظمة الحدودية، أن حركة العبور المسجلة بعد أيام من بدء الحرب أظهرت دخول 62% مقابل مغادرة 38%.

وأكد المتحدث أن هذا الاتجاه يتناقض مع التجربة العالمية، حيث أن معظم الصراعات الأخيرة، مثل حرب أوكرانيا عام 2022 أو الأزمة السورية، شهدت مغادرة أعداد كبيرة من المواطنين لبلادهم.

وبحسب تقارير الرصد الحدودي، فإن جزءاً كبيراً من العائدين هم من المواطنين الذين قطعوا مسافات طويلة من دول أوروبية وإقليمية، بما في ذلك بلجيكا وفرنسا وجورجيا وتركيا، ودخلوا البلاد عبر المعابر البرية. وقد صرّح هؤلاء الأشخاص، في محادثات موثقة، قائلين: "في أيام العدوان والحرب، نريد أن نكون إلى جانب شعبنا وأرضنا".

واعتبر العميد منتظر المهدي هذا السلوك دليلاً على ثقة الشعب في الهياكل الدفاعية والأمنية، والتضامن الوطني، والمسؤولية المشتركة. وأضاف أن هذا التيار، في ميدان الإعلام والحرب المعرفية، أسهم أيضاً في تحييد الروايات السلبية وتقديم صورة واقعية عن إيران.

وشدد على أن التجارب العالمية تظهر أنه في البلدان التي تضعفت فيها الثقة الاجتماعية، تؤدي الأزمات إلى انهيار نفسي وهجرة واسعة النطاق، لكن في إيران، الأمر معكوس وغير مسبوق. ووفقاً لقوله، فإن الإحصاءات الحدودية "تنفي الأرقام الإحصائية، وهي في النهاية علامة عميقة على الارتباط الدائم بين الشعب والوطن".

