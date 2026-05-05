  1. إيران
  2. المجتمع
٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ١٠:٢٥ ص

أوليانوف: إسرائيل تقوض إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

أوليانوف: إسرائيل تقوض إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط

قال ميخائيل أوليانوف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا إن تغيّب إسرائيل عن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية بالشرق الأوسط يقوض العملية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أوليانوف في كلمة الدورة السادسة لهذا المؤتمر: "لا تزال الصعوبة الرئيسية في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناطق الخالية من أسلحة الدمار الشامل تتمثل في عدم مشاركة إسرائيل. وبينما يُعدّ رفض الولايات المتحدة، وإن كان مؤسفا، غير ذي أهمية عملية لعمل المنتدى، فإنه من المستحيل تنفيذ أهداف المؤتمر بالكامل دون مشاركة إسرائيل".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "من جانبنا، نروج باستمرار وإصرار لفكرة أن رفض الإسرائيليين المشاركة في المؤتمر يمكن اعتباره عزلة ذاتية وتجاهلا للحوار، وهو استعداد تُظهره دول أخرى في المنطقة من خلال ترك الباب مفتوحا لمشاركة إسرائيل".

المصدر: تاس

رمز الخبر 1970540
جواد ماستری فراهانی

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات