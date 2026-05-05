إيجئي: يجب نزع سلاح العدو في الحرب الاقتصادية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حجة الإسلام والمسلم محسني إيجئي صرّح خلال كلمة ألقاها في اجتماع مع مجموعة من المسؤولين القضائيين، في إشارة إلى الإرهاب الاقتصادي الذي يشنّه العدو ضد الشعب الإيراني: "في الوضع الراهن، نواجه سلسلة من المشاكل في الاقتصاد ومعيشة الشعب؛ وفي هذا الصدد، ينبغي أن ينصبّ تركيز السلطات على تيسير شؤون المواطنين وتحسين حياتهم. من الضروري اتخاذ تدابير وترتيبات تخفف من وطأة ضغوط المعيشة والتضخم على المواطنين".

وفي معرض حديثه عن أهمية دعم الإنتاج، قال رئيس السلطة القضائية: "ينبغي على المسؤولين القضائيين أخذ مسألة دعم الإنتاج على محمل الجد، سواء في إطار واجباتهم المباشرة أو في إطار مساعدة الحكومة. عقد اجتماعات مع المنتجين، لا سيما أولئك الذين يلبّون احتياجات الشعب، وإزالة العقبات التي تعترض طريقهم. وفي مجال توزيع السلع، وخاصة المواد الغذائية الأساسية، تطبيق مراقبة مستمرة بالتعاون مع الجهات المعنية. وفي هذا الصدد، تعزيز التنسيق مع النقابات العمالية.

وصرح رئيس السلطة القضائية: على المسؤولين القضائيين المختصين النظر في تسهيل استيراد السلع الأساسية بالتنسيق مع محافظي المحافظات الحدودية ومسؤولي الموانئ. هدف العدو هو تقويض اقتصاد البلاد، وعلينا نزع سلاحه في هذا الصدد.

وأشار رئيس القضاة إلى انه سيتم التعامل بحزم مع من يحاولون استغلال الوضع الراهن والاحتكار ورفع الأسعار، أو إدخال سلع مقلدة أو منتهية الصلاحية إلى السوق، وفقًا للقانون. سنعمل بكل جدّ على حماية حقوق عامة الشعب في جميع المجالات وتحت جميع الظروف، وسنعمل أيضًا على تيسير شؤون المنتجين.

/انتهى/