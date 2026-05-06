شرط جوزيف عون للقاء نتنياهو

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن صحيفة "الجمهورية" اللبنانية، أن الرئيس عون قال للسفير الأمريكي إن أي اتفاق مع تل أبيب يجب أن يشمل وقفاً دائماً للاعتداءات، وانسحاب الكيان من الأراضي اللبنانية المحتلة، والإفراج عن الأسرى، وبعدها يبدأ إعادة إعمار لبنان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعرب في وقت سابق عن أمله في استضافة لقاء بين جوزيف عون وبنيامين نتنياهو في واشنطن. بيد أن حالة من الغموض لا تزال قائمة بشأن سفر عون إلى أمريكا، إذ أكد مسؤولون لبنانيون مراراً أن مثل هذا اللقاء لن يُعقد في الظروف الراهنة، وذلك على الرغم من أن الحوار المباشر بين سفيري لبنان والكيان الصهيوني في واشنطن وبحضور مسؤولين أمريكيين قد بدأ فعلياً.

