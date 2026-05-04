إيران في المستوى الاول لتصنيف كأس آسيا 2027

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم التصنيف النهائي لمرحلة المجموعات في كأس آسيا 2027. وبناءً على ذلك، حلّ المنتخب الإيراني، بقيادة أمير قلع نوعي، في المركز الأول.

ستُقام البطولة في الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير المقبل في مدن الرياض وجدة والخبر بالمملكة العربية السعودية. وكان من المقرر إجراء القرعة في 12 أبريل، ولكن تم تأجيلها إلى 9 مايو بسبب الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

قائمة الفرق المصنفة:

المصنف الأول: السعودية، اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، أوزبكستان

المصنف الثاني: قطر، العراق، الأردن، الإمارات، عُمان، سوريا

المصنف الثالث: البحرين، تايلاند، الصين، فلسطين، فيتنام، طاجيكستان

المصنف الرابع: قيرغيزستان، كوريا الشمالية، إندونيسيا، الكويت، سنغافورة، الفائز من مباراة لبنان واليمن

