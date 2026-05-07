عارف: سنحتفل بالنصر قريباً.. مضيق هرمز ملك مطلق لإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قام النائب الأول للرئيس محمد رضا عارف، في إطار جولاته الميدانية على الوزارات والمنظمات والهيئات التنفيذية، بزيارة الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية، ومجموعة الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهيئة الغذاء والدواء، وأصدر التوجيهات اللازمة لإعادة بناء الصناعات المتضررة في حرب رمضان وحل مشاكلها.

استمرار إعادة إعمار الصناعات البتروكيماوية المتضررة بالوتيرة المطلوبة.

وفي اجتماع مع الرئيس التنفيذي وكبار المديرين في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية، اعتبر عارف هذه الصناعة من الصناعات الرائدة في البلاد، وقال: تلعب صناعة البتروكيماويات دوراً هاماً في التنمية، وخلق فرص العمل، وتوفير المواد الخام لجزء كبير من السلع الأساسية في البلاد.

أكد عارف، مشدداً على ثقة الحكومة الكاملة بقدرات قطاع النفط، قائلاً: "بالتوكل على الله والاعتماد على الإمكانيات المحلية، لا داعي للقلق بشأن إعادة بناء الوحدات المتضررة في الحرب الثالثة المفروضة".

وأشاد النائب الأول للرئيس بالتدابير المتخذة لإعادة بناء مجمعات البتروكيماويات المتضررة، مضيفاً: "يشير التقرير الذي قدمه الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية إلى سير عملية إعادة بناء الوحدات بشكل جيد، وإلى الجهود القيّمة والمتميزة التي يبذلها العاملون في هذا القطاع".

وفي إشارة إلى أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية، ذكر عارف أن الاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا يُعدّ أحد المحاور الأساسية لتنمية البلاد، قائلاً: "تتمتع البلاد بقدرات علمية وتكنولوجية كبيرة، وعلينا مواصلة مسيرة التنمية بالاعتماد على هذه القدرات".

وفي إشارة إلى الموقع الاستراتيجي لمضيق هرمز، قال أيضاً: "لطالما كانت رؤية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إقليمية وقائمة على التعاون، ولم تكن يوماً ذات نهج انفرادي".

أكد النائب الأول للرئيس على ضرورة إصلاح الوحدات المتضررة بالتزامن مع إعادة إعمارها، قائلاً: "في عملية إعادة الإعمار، ينبغي لنا الاعتماد بشكل أكبر على التقنيات المحلية مقارنةً بالماضي. ورغم استمرار التعاون العلمي مع الدول الأخرى، إلا أن التركيز الأساسي يجب أن ينصب على القدرات المحلية".

كما أشار عارف إلى متطلبات الدفاع المدني، قائلاً: "لا ينبغي أن يقتصر التطور الصناعي للبلاد على منطقة واحدة، بل من الضروري مراعاة المنظور الإقليمي في تطوير الصناعات رغم ارتفاع التكاليف".

وأضاف: "ينبغي على الصناعات والشركات تصميم وتخطيط سيناريوهات مختلفة مسبقاً لمواجهة المواقف الحرجة، وتحديد مكانة البلاد ودورها في المنطقة بدقة، لا سيما بين الدول الإسلامية".

وفي هذا الاجتماع، قدم حسن عباس زاده، نائب وزير النفط والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية، تقريراً عن عملية إعادة إعمار الوحدات المتضررة والإجراءات المتخذة.

سيتم رفع العقوبات مع تحقيق النصر العظيم للأمة الإيرانية.

كما تلقى النائب الأول للرئيس تقريراً عن آخر مستجدات صناعة بناء السفن خلال زيارته لمجموعة الشحن التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

أكد عارف أن الشعب الإيراني قد انتصر في حرب رمضان، قائلاً: "سنحتفل قريباً بنصرنا، وستُرفع العقوبات والضغوط التي فُرضت على الشعب الإيراني خلال السنوات الماضية مع هذا النصر العظيم".

وفي إشارة إلى عزم الحكومة على ترميم وتطوير المراكز والصناعات التي تضررت في حرب رمضان المفروضة، أضاف عارف: "ستُجرى عمليات إعادة الإعمار هذه باستخدام أحدث التقنيات".

كما صرّح بأن الحكومة تدعم تطوير أسطول بناء السفن الإيراني، وتابع: "لإيران تاريخ عريق في بناء السفن، وعلينا الآن إنتاج أفضل المنتجات في هذا المجال بالاستعانة بالعلماء والخبراء، وتوطين أحدث التقنيات العالمية".

وفيما يتعلق باستراتيجية إيران في مضيق هرمز، قال النائب الأول للرئيس: "مضيق هرمز هو ملك مطلق لإيران. لم نستغل هذه الميزة الاستراتيجية في السنوات الماضية، لكننا الآن عازمون على السيطرة على هذا المضيق". قررت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إدارة مضيق هرمز وفقًا لحقوقها الدولية والاستراتيجية والاقتصادية، وهذه الإدارة كفيلة بضمان أمن هذا الممر المائي وجميع دول المنطقة.

وأضاف: "لا تسعى إيران إلى تحقيق تنميتها فحسب، بل ترغب أيضًا في تهيئة الظروف في المنطقة بعد حرب رمضان، بحيث تتجه جميع دول المنطقة إلى التعاون مع إيران، لتصبح المنطقة مركزًا اقتصاديًا. ونحن على أتم الاستعداد للتعاون مع جيراننا الجنوبيين وضمان أمن المنطقة".