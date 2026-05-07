وصول اكثر من 16 الف زائر ايراني الى المدينة المنورة لحد الان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في الجلسة التي تراسها مسؤول الحجاج الايرانيين حجة الاسلام عبد الفتاح نواب وعقد بالمدينة المنورة.

وفي الاجتماع اعلن رئيس المركز الطبي للحج والزيارة انه تم لحد الان ايجاد عيادتين في المدينة المنورة وخمس أخرى في مكة المكرمة موضحا انه تم لحد الان اصدار تاشيرات لـ 150 شخصا من اصل 185 من افراد الطاقم المعني بتقديم الخدمات الطبية.

واضاف انه تم نقل اكثر من 11 طن من الادوية الى العربية السعودية وتتم حاليا متابعة عملية تخليصها.

كما تحدث القنصل العام الايراني في جدة حسن زرنكار حول العلاقات بين البلدين واستعداد مجموعته لمتابعة القضايا المتعلقة بالزوار.