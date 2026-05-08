الصين تؤكد استهداف ناقلة نفط تحمل طاقماً صينياً في مضيق هرمز

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الجزيرة"، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أكد أن ناقلة نفط كانت ترفع علم جزر مارشال وتعرضت للاستهداف في مضيق هرمز، كان على متنها طاقم صيني، دون الإبلاغ عن أي إصابات.

وأضاف لين جيان خلال مؤتمر صحفي في بكين: "نحن نسعى للعب دور أكبر في إعادة السلام والاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط، وندعم التعاون الأمني واستئناف مفاوضات السلام".

وأوضح المسؤول الصيني أن "مضيق هرمز هو ممر مائي للملاحة الدولية، ونشعر بالقلق إزاء احتجاز عدد من السفن في هذه المنطقة، ونطلب من جميع الأطراف ضمان عودة الحركة الطبيعية للملاحة فيه. نحن نطالب بحماية أمن السفن والطواقم، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز".

كما قال المتحدث باسم الدبلوماسية الصينية: "نشعر بقلق عميق إزاء وضع السفن العالقة في مضيق هرمز. إن استئناف الملاحة دون عوائق في مضيق هرمز يصب في مصلحة دول المنطقة والمجتمع الدولي".

*الصورة أرشيفية*

/انتهى/