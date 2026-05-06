مطار الشهيد مدني في تبريز جاهز لاستئناف الرحلات الجوية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن ظفر محمدي قال، خلال زيارته لمطار الشهيد مدني في تبريز يوم الأربعاء، إن عملية تجهيز وإعادة افتتاح المطار واستئناف الرحلات الداخلية والدولية قد اكتملت، مضيفاً: "هذا المطار جاهز من الناحية الفنية لتقديم الخدمات الجوية، وينتظر فقط الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الوطنية لاستئناف الرحلات الداخلية والدولية".

وأشار محمدي، في معرض حديثه عن الغارات الجوية التي استهدفت مطار تبريز خلال الحرب المفروضة الثالثة من قبل أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني الغاصب، إلى أن "اجتماعات تنسيقية عُقدت فور هذه الهجمات بحضور محافظ أذربيجان الشرقية ومدير عام المطارات والمسؤولين الآخرين، وتم اتخاذ القرارات والحلول اللازمة".

وتابع محمدي: "بدأت عمليات إعادة بناء المدرج بتصميم من المهندسين وإشراف فرق متخصصة، وبجهود متواصلة ليلاً ونهاراً من قبل كادر المطار والجهات المعنية، أصبح المطار جاهزاً للتشغيل بالكامل خلال 15 يوماً".

