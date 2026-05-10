العميد موسوي: نحن بانتظار أمر إطلاق الصواريخ

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد مجيد موسوي، قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري، كتب في منشور له: "الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للقوات الجوفضائية مصّوّبة نحو العدو، ونحن ننتظر أمر إطلاق النار".

