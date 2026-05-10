١٠‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٨:٢٤ ص

العميد موسوي: نحن بانتظار أمر إطلاق الصواريخ

أعلن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني، عبر رسالة على صفحته في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، أن الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للقوات الجوفضائية مصوّبة نحو العدو، ونحن ننتظر أمر إطلاقها.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد مجيد موسوي، قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري، كتب في منشور له: "الصواريخ والطائرات المسيّرة التابعة للقوات الجوفضائية مصّوّبة نحو العدو، ونحن ننتظر أمر إطلاق النار".

You are replying to: .
