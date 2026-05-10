قائد الثورة يعلن تدابير جديدة لمواجهة الأعداء بكل قوة

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأوضح قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في هذا التقرير أن "جميع مقاتلي الإسلام يتمتعون بروح قتالية عالية، واستعداد دفاعي وهجومي، وخطط استراتيجية، ومعدات وأسلحة ضرورية لمواجهة الأعمال العدائية للأعداء الأمريكيين والصهاينة، وأنهم في حال حدوث أي خطأ استراتيجي، أو اعتداء أو عدوان من قبلهم، سيتعاملون معه بسرعة وحزم وقوة".

وأكد اللواء عبد اللهي، نيابة عن جميع مقاتلي الإسلام والقوات المسلحة، للقائد العام للقوات المسلحة، أنهم "مع الالتزام الكامل بأوامر القائد، سيدافعون حتى آخر رمق عن مُثل وقيم الثورة الإسلامية، وأرضنا العزيزة إيران، والسيادة والمصالح الوطنية، والشعب الإيراني الشجاع والمستعِد، وسيجعلون الأعداء الخبثاء، الحاقدين، المعتدين يندمون على نواياهم الشريرة والعدوانية".

القائد العام للقوات المسلحة يعلن تدابير جديدة

وخلال هذا اللقاء، أعرب حضرت آية الله السيد مجتبى حسيني الخامنئي حفظه الله عن شكره وتقديره لجميع المقاتلين الشجعان والمدافعين الأشداء، وللقوات المسلحة القوية في البلاد. ثم أعلن القائد، بناءً على تدابيره السابقة خلال حرب رمضان التي أسفرت، بفضل العناية الإلهية، عن انتصارات مذهلة وأفشلت مخططات الأعداء الشريرة، عن تدابير جديدة وحاسمة لاستمرار العمليات ومواجهة الأعداء بكل قوة.

