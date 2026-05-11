١١‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٨:٢٠ ص

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران وهولندا

أجرى وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة هولندا محادثة هاتفية، تبادلا خلالها وجهات النظر حول القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وآخر التطورات الإقليمية والدبلوماسية.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، وتام برندسن، وزير خارجية هولندا، ناقشا في هذا الاتصال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدبلوماسية.

