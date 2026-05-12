الكشف عن نسخة بعمر 350 عاماً من "شاهنامه" الفردوسي في مشهد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد أمير منصوري، المستشار العلمي لإدارة المخطوطات في مكتبة العتبة الرضوية، قال خلال مراسم الكشف عن هذه المخطوطة يوم الثلاثاء: "بناءً على نوع الورق والحبر المستخدم في هذه النسخة، والنصوص الموجودة في نهاية المخطوطة، وكونها مكونة من ستة أعمدة، فإن هذا العمل يعود إلى أواخر القرن الحادي عشر أو أوائل القرن الثاني عشر الهجري. وحجمها الكبير يدل على أنها كُتبت لشخصية كبيرة ومهمة في الهند، وقد تم وقفها على العتبة الرضوية عام 1166 هجري قمري".

وأضاف المستشار العلمي لإدارة المخطوطات في مكتبة العتبة الرضوية أن "هذه المخطوطة من الشاهنامه تحمل رقم 4127 في مكتبة العتبة الرضوية، وهي مكتوبة بخط النستعليق الجميل، في 37 سطراً، وتقع في 325 صفحة، وهي متاحة لأهل العلم والأدب".

وأشار منصوري إلى وجود 34 مجلداً مخطوطاً حول الشاهنامه في مركز المخطوطات بمكتبة آستان قدس الرضوية حالياً، موضحاً أن "معظم نسخ الشاهنامه التي كُتبت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجري كانت في الهند، ومعظم نسخ الشاهنامه الموجودة في مكتبة آستان قدس كُتبت أيضاً في الهند، وذلك يعود إلى التقارب بين إيران والهند، وإلى إخلاص أهل الوقف الهنود لهذه المجموعة".

وتابع المستشار العلمي أن "أقدم نسخة من الشاهنامه كُتبت في الهند، والموجودة في المكتبة المركزية لآستان قدس الرضوية، والتي تعتبر أيضاً أقدم نسخة مؤرخة من الشاهنامه في هذه المكتبة، تعود إلى عام 1067 هجري قمري".

وأوضح أن "معظم نسخ الشاهنامه كانت ذات طابع بلاطي، أي أنها كُتبت بناءً على طلب الوزراء والملوك. منذ النصف الثاني من القرن العاشر الهجري، مع زيادة توافر الورق وانخفاض تكلفة إتمام كتابة عمل مثل الشاهنامه، قام الوراقون أيضًا بكتابة هذا العمل الخالد للفردوسي في الهند".

/انتهى/