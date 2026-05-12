ضبط أكثر من 76 ألف لتر من الوقود المهرب في ميناب

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العقيد سيد داود مير عالي، قائد قاعدة خفر السواحل في ميناب، قال معلناً الخبر: "إن حرس الحدود في قاعدة ميناب البحرية، وبعد تلقيهم معلومات حول نشاط مهربي الوقود باستخدام الأكياس البلاستيكية الكبيرة، توجهوا إلى المكان للتحقيق في الأمر".

وأضاف مير عالي: "عندما شاهَد المهربون عناصر حرس الحدود، فروا من المكان تاركين شحنة الوقود خلفهم".

وأوضح قائد قاعدة ميناب البحرية أن حرس الحدود تمكن خلال هذه العملية من ضبط 3 عبوات بلاستيكية تحتوي على 76 ألفًا و500 لتر من الوقود المهرب من نوع الديزل، ووفقاً لتقدير الخبراء، قُدّرت قيمة هذه الشحنة بنحو 91 ملياراً و379 مليون ريال إيراني.

