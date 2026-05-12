  1. إيران
  2. الإقتصاد
١٢‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٣:٢٤ م

ضبط أكثر من 76 ألف لتر من الوقود المهرب في ميناب

ضبط أكثر من 76 ألف لتر من الوقود المهرب في ميناب

أعلن قائد قاعدة خفر السواحل في ميناب عن ضبط 3 "خزانات ماري" (أكياس بلاستيكية كبيرة الحجم تستخدم لتهريب الوقود) تحتوي على أكثر من 76 ألف لتر من وقود الديزل المهرب في سواحل مدينة ميناب.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العقيد سيد داود مير عالي، قائد قاعدة خفر السواحل في ميناب، قال معلناً الخبر: "إن حرس الحدود في قاعدة ميناب البحرية، وبعد تلقيهم معلومات حول نشاط مهربي الوقود باستخدام الأكياس البلاستيكية الكبيرة، توجهوا إلى المكان للتحقيق في الأمر".

وأضاف مير عالي: "عندما شاهَد المهربون عناصر حرس الحدود، فروا من المكان تاركين شحنة الوقود خلفهم".

وأوضح قائد قاعدة ميناب البحرية أن حرس الحدود تمكن خلال هذه العملية من ضبط 3 عبوات بلاستيكية تحتوي على 76 ألفًا و500 لتر من الوقود المهرب من نوع الديزل، ووفقاً لتقدير الخبراء، قُدّرت قيمة هذه الشحنة بنحو 91 ملياراً و379 مليون ريال إيراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1970750

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات