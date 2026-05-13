زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب طهران أمس.. استنفار كامل للهلال الأحمر والإسعاف

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه بعد ساعات من زلزال بقوة 3.4 ريختر في منطقة "پرديس"، هز زلزال قوي إلى حد ما كل من مدينة "دماوند" وطهران في الساعة 23:47 من مساء الثلاثاء.

يذكر إن مدة الاهتزاز في طهران استمرت بين 5 إلى 10 ثوان.

وعقب الزلزال الذي شعرت به طهران أمس، دخلت جميع مراكز ومنتسبي جمعية الهلال الأحمر في حالة استنفار كامل.

مركز رصد الزلازل يعلن تفاصيل الهزة

أعلن مركز رصد الزلازل في بيانه أن زلزالاً بقوة 4.6 ريختر هزّ الحدود بين محافظتي طهران ومازندران قبل قليل.

وفي تقرير أولي عن الزلزال، تم الإعلان عن البيانات التالية:

- القوة: 4.6 ريختر.

- موقع الحدوث: الحدود بين محافظتي طهران ومازندران – منطقة "برديس".

- تاريخ ووقت الحدوث بالتوقيت المحلي: 2026/05/12 الساعة 23:46:07.

- خط الطول: 51.83، خط العرض: 35.82.

- عمق الزلزال: 10 كيلومترات.

- أقرب المدن: 8 كم من برديس(طهران)، 10 كم من بومهن (طهران)، 11 كم من رودهن (طهران).

- أقرب مراكز المحافظات: 41 كم من طهران، 77 كم من كرج.

رئيس الهلال الأحمر: لا داعي لقلق المواطنين

قال بيرحسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر: "لا داعي لقلق المواطنين؛ إن زلزال برديس في طهران لم يخلف أي أضرار مادية أو بشرية".

مراقبة فورية لوضع طهران في مركز عمليات الطوارئ

على إثر الزلزال الذي ضرب طهران، يُعقد اجتماع لمتابعة ومراقبة الوضع، بحضور المسؤولين وممثلي المحافظات المساندة، في مركز عمليات الطوارئ (EOC) التابع لمنظمة الإغاثة والإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر. ويتم في هذا الاجتماع مناقشة آخر مستجدات المناطق المتضررة، والجاهزية، بالإضافة إلى التنسيقات اللازمة لتسريع عمليات الإغاثة والاستجابة للحوادث المحتملة.

طهران تهتز مجدداً

في الساعة 00:30 من منتصف الليل، شعرت طهران بهزة أرضية أخرى، حيث اهتزت المدينة مجدداً.

التقرير الأولي للهزة الثانية في طهران:

- القوة: 4 ريختر.

- موقع الحدوث: منطقة برديس.

- الوقت: الساعة 00:26 بعد منتصف الليل.

- عمق الزلزال: 8 كيلومترات.

أقرب المدن:

- 9 كم من (برديس – طهران)، 11 كم من بومهن (طهران)، 12 كم من رودهن (طهران).

أقرب مراكز المحافظات:

- 40 كم من طهران، 76 كم من كرج.

وذكرت وكالة "مهر" أنه لم تُعلن حتى الآن أي أنباء عن أضرار محتملة جراء الزلزال في طهران، وتشير التحقيقات الأولية التي أجرتها جهات الإغاثة إلى أن الزلزال لم يخلف أي مصابين في طهران حتى الآن.

