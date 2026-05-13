جيروزاليم بوست: إيران ألقت تكاليف باهظة على أمريكا وإسرائيل

أفادت وكالة مهر للأنباء أن صحيفة "جيروزاليم بوست" الصهيونية ذكرت في تقرير لها: "الحرب غير المنتهية ضد إيران، رغم أنها لم تفضِ بعد إلى اتفاق سياسي مستدام، إلا أنها غيرت النظام الإقليمي بل وحتى التوازن العالمي".

وكتبت الصحيفة عن الإخفاق الاستراتيجي لأمريكا في الحرب على إيران: "تمكنت أمريكا من توجيه ضربات للبنية التحتية العسكرية والنووية الإيرانية، لكنها لم تستطع إسقاط حكومة إيران، ولا تدمير برنامجها الصاروخي أو مخزونها من اليورانيوم المخصب. وفي المقابل، ألقت إيران، باستخدامها ورقة مضيق هرمز، تكاليف باهظة على أمريكا وحلفائها، مع احتفاظها بقدراتها الصاروخية ونفوذها الإقليمي".

وأوضحت هذه الصحيفة الصهيونية أن "دول الخليج الفارسي أصبحت محصورة بين الحاجة إلى الدعم الأمريكي والخوف من التحول إلى ساحة حرب. وتعمق الخلاف بين السعودية والإمارات حول نموذج القوة الإقليمية، وتحركت الإمارات نحو تعاون أمني أوسع مع إسرائيل وتنويع مسارات الطاقة".

وكتبت "جيروزاليم بوست" أن "الصين وروسيا استفادتا من إضعاف تماسك الغرب وأزمة الطاقة، في حين وجدت باكستان مكانة دبلوماسية أكثر أهمية من خلال لعب دور الوسيط. أما "إسرائيل"، فرغم نجاحاتها العسكرية، فإنها لا تزال تفتقر إلى استراتيجية سياسية واضحة لإنهاء الحرب ومستقبل المنطقة".

