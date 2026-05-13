28 نقطة في شمال طهران تعرضت للقصف الصاروخي، و457 وحدة سكنية تضررت

أفادت وكالة مهر للأنباء أن هادي حقي بين، قال خلال اجتماع إداري في شميرانات ظهر الأربعاء، مشيراً إلى الأضرار الناجمة عن الحرب المفروضة الثالثة: "تم تسجيل 28 نقطة إصابة صاروخية في هذه المنطقة، نتج عنها تضرر 457 وحدة سكنية بأضرار تراوحت بين الطفيفة والتدمير الكامل".

ووفقاً لرئيس بلدية منطقة 1 في طهران، بالإضافة إلى السيارات المتضررة التابعة للقوات العسكرية والشرطة، فقد تضررت أيضاً 1153 سيارة و87 دراجة نارية للمواطنين العاديين.

وأضاف حقي بين: "في إحدى نقاط الإصابة، وقعت ثمانية انفجارات، كما تم استهداف مستودع نفط".

وأشار رئيس البلدية، في معرض حديثه عن الكثافة السكانية العالية في منطقة شميران، إلى أنه نتيجة إصابة حي الزعفرانية، تضررت أيضاً 283 وحدة سكنية مجاورة.

وحول الإجراءات الداعمة للمتضررين، قال رئيس بلدية منطقة 1: "تم التنسيق مع الفنادق، وإيداع وديعة السكن جاهزة للصرف، وقد تسلمت العديد من الأسر وحدات بديلة. كما تم إجراء الاتفاقات الأولية لإعادة الإعمار وحوافز تعويض الأضرار، وتم توزيع حزم الدعم في أسواق الخضار والفواكه والمتاجر.

