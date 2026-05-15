اللواء حاتمي: سنبقى في الميدان حتى آخر قطرة ...قوتنا هي إيماننا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح قائد الجيش الإيراني قائلاً: "ليكن الشعب مطمئناً بأننا سنبقى في الميدان حتى آخر قطرة دم".

وأوضح اللواء حاتمي أن سرّ النصر والقدرات التي تمتلكها القوات المسلحة هو الإيمان والعقيدة الراسخة في إيران الإسلامية، مضيفاً: "نشهد كل عام خلال عشرة محرم مناورة إيمانية عظيمة، وقوتنا الأساسية هي هذه القوة الإيمانية".

وأشار إلى نماذج من تأثير هذه القوة الإيمانية في ساحات القتال، قائلاً: "إن القوة الإيمانية أوصلت طائرة إف-5 إلى أجواء المواقع الأمريكية في الكویت، رغم امتلاكهم لأحدث أنظمة الدفاع الجوي، وعادت تلك الطائرة بعد تنفيذ المهمة بكل هدوء. كما أن هذه القوة الإيمانية توقع العدو في حيرة وارتباك تجعله يستهدف طائراته عن طريق الخطأ".

وأكد قائد الجيش: "بدون هذه القوة، لا يمكن المقارنة أصلاً بين طائرة إف-5 وطائرات مثل إف-35 وإف-15".

وقال اللواء حاتمي معتبراً أن "مسألة الموت قد حُلّت لدى مقاتلينا": "نحن نقاتل من أجل النصر، لكننا نرى الشهادة فيضاً عظيماً. وكما قال الإمام الخميني (رض)، سواء كانت شهادة أم نصر، فنحن منتصرون في كل الأحوال".

وفي ختام حديثه، وفي معرض حديثه عن التربية الدينية في الجيش ومؤسسة القوات المسلحة، قدّم تطمينات قائلاً: "نعد شعب إيران العزيز بأننا سنواصل هذه المهمة المقدسة بكل ما نملك، حتى آخر قطرة دم، وإن شاء الله حتى تحقيق النصر الكامل، وستقوم القوات المسلحة بكل قواها بحماية وحدة الأراضي واستقلال البلاد ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

