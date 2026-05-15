١٥‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٨:٤٩ م

وزير الخارجية الباكستاني یعلن عن انتقال 20 بحارا إيرانيا إلى إسلام آباد الليلة

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني"محمد إسحاق دار": إن عملية إعادة 20 بحارا إيرانيا و11 بحارا باكستانيا، الذين كانوا موجودين في سنغافورة بعد احتجاز سفينتهم من قبل الولايات المتحدة، قد نجحت وإن جميعهم سينقلون الی باكستان الليلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه کتب "محمد إسحاق دار" في رسالة عبر منصة "إكس": يسعدني أن أعلن أننا نجحنا في إعادة ۱۱ مواطناً باكستانياً إلى جانب ۲۰ مواطناً من دولة إيران الشقيقة، والذين كانوا موجودین قبالة سواحل سنغافورة عقب احتجاز سفينتهم من قبل الولايات المتحدة في المياه الدولية.

وأعرب وزير الخارجية الباكستاني عن تقديره لتعاون مسؤولي حكومتي سنغافورة وتايلاند،كتب مخاطباً نظيره الإيراني "عباس عراقجي": أشكر أخي السيد "عراقجي" على ثقته بباكستان لإعادة إخواننا الإيرانيين.

وأضاف: إن جميع الأفراد يتمتعون بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة. وقد وصلوا من سنغافورة إلى بانكوك، واستقلّوا رحلة جوية من المقرر أن تصل إلى إسلام آباد الليلة.

رمز الخبر 1970844
جواد ماستری فراهانی

You are replying to: .
