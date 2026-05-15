عراقجي: القيود في مضيق هرمز تُطبَّق فقط على الأعداء

أفادت وكالة مهر للأنباء أن السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، قال في مقابلة حصرية مع وسيلة إعلام هندية، معرباً عن شكره لحفاوة الاستقرار الهندي والتخطيط الممتاز لحكومة الهند في اجتماع وزراء خارجية "بريكس"، معتبراً أن هذه الدورة كانت من أفضل الدورات المنظمة.

وأشار عراقجي إلى اللقاءات المتعددة التي عُقدت على هامش هذا الاجتماع، وقال إنه أتيحت له الفرصة لشرح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خاصة بعد الحرب العدوانية التي شنتها أمريكا والكيان الصهيوني.

وأعرب عن تقديره لموقف "بريكس" في إدانة هذا العدوان الذي يعد انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وبيّن وزير الخارجية أن النزاعات في غرب آسيا شكلت جزءاً كبيراً من محادثات "بريكس"، مؤكداً أنه "لا يوجد حل عسكري، وعلى أمريكا أن تقبل هذه الحقيقة؛ لقد اختبرونا مرتين على الأقل، وخلصوا إلى أن العمل العسكري لا يحقق الهدف".

ووصف عراقجي "الرسائل المتناقضة للأمريكيين" عبر تصريحاتهم ومقابلاتهم المختلفة بأنها أهم عقبة في طريق الدبلوماسية.

وفيما يتعلق بمضيق هرمز، قال: "نحن لم نبدأ الحرب، وإنما ندافع عن أنفسنا فقط. مضيق هرمز ليس مغلقاً، خاصة أمام الدول الصديقة؛ فالقيود تُفرض فقط على أعدائنا. يكفي أن تنسق سفن الدول الصديقة عبورها مع القوات العسكرية الإيرانية ليكون عبورها آمناً".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "الحل الوحيد هو إنهاء هذه الحرب العدوانية بشكل كامل، وبعدها سيتم ضمان العبور الآمن لكل سفينة على حدة".

