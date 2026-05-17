عراقجي ينشر تفاصيل زيارته للهند وحضوره قمة "بريكس"

أفادت وكالة مهر للأنباء، وأوضح عراقجي اليوم الأحد أنه أجرى على هامش القمة محادثات ثنائية مثمرة مع نظرائه من الهند وروسيا وماليزيا وجنوب أفريقيا ومصر والبرازيل وتايلاند، إلى جانب عقد لقاءين هامين مع رئيس الوزراء الهندي ومستشار الأمن القومي.

وأشار عراقجي إلى أنه أكد خلال مداخلاته الثلاث في القمة على صمود الشعب الإيراني، منتقداً عجز مجلس الأمن الدولي عن وضع حد للأعمال العدوانية والأحادية للولايات المتحدة.

كما شدد على ضرورة تأسيس آلية دولية تعكس تمثيلاً حقيقياً لجميع مناطق العالم، معرباً عن إيمانه بدور بريكس في إعادة صياغة الحوكمة العالمية وتعزيز التعددية.

واختتم عراقجي زيارته بعقد مؤتمر صحفي في مقر السفارة الإيرانية في نيودلهي للإجابة على أسئلة وسائل الإعلام الهندية والدولية.

