وزير الخارجية الإيراني يصل إلى طهران عائدا من نيودلهي

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء أن السيد عباس عراقجي، برفقة وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى من بلادنا، وصل إلى طهران بعد مشاركته في اجتماع دول الأعضاء في مجموعة "بريكس".

وقد حضر وزير الخارجية يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع الاجتماعات الثلاثية لوزراء خارجية مجموعة "بريكس"، حيث عرض وجهات نظر إيران بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وكذلك الحرب المفروضة على إيران.

كما التقى عراقجي على هامش هذا الاجتماع بنظرائه من البرازيل وماليزيا وروسيا وتايلاند ومصر وجنوب إفريقيا والهند، وأجرى معهم محادثات.

