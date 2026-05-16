عزيزي: السفن المتعاونة مع إيران فقط لها الحق في العبور عبر مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، رسالة عبر صفحته الشخصية على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، كتب فيها: "لقد أعدت إيران، في إطار سيادتها الوطنية وضمان أمن التجارة الدولية، آلية احترافية لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز عبر مسار محدد، وسيتم الكشف عنها قريباً"

وأضاف عزيزي: "في سياق هذه العملية، ستكون السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران هي وحدها التي تستفيد من هذه الآلية. كما سيتم تحصيل الرسوم اللازمة لصالح إيران مقابل الخدمات المتخصصة التي يتم تقديمها من خلال هذه الآلية".

وأكد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الايراني: سيظل هذا المسار مغلقاً أمام الجهات الفاعلة المنخرطة فيما يُسمى بـ 'مشروع الحرية'".

