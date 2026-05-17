تفاصيل الأحلام الأمريكية رداً على شروط إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء عن مراسلها، كانت إيران قد اشترطت بدء أي مفاوضات بتحقيق عدد من الإجراءات لبناء الثقة، وتشمل: إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ولا سيما في لبنان، ورفع العقوبات، وتحرير الأموال الإيرانية المجمدة، وتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب، والاعتراف بحق إيران السيادي في مضيق هرمز.

وفي المقابل، طرح الجانب الأمريكي شروطاً مفرطة تتمحور حول خمسة نقاط رئيسية، تشمل: رفض دفع أي تعويضات أو أضرار من قبل أمريكا لإيران، وعدم تحرير الأصول الإيرانية المجمدة، ونقل وتسليم حوالي 400 كيلوغرام من اليورانيوم من إيران إلى أمريكا.

كما طالبت واشنطن بفرض قيود طويلة الأجل واسعة النطاق على البرنامج النووي الإيراني، وربطت وقف الاشتباكات على جميع الجبهات بإجراء المفاوضات.

وبناءً على ذلك، تسعى أمريكا، ودون تقديم أي تنازلات ملموسة لإيران، إلى تحقيق مكاسب فشلت في تحقيقها خلال الحرب، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد المفاوضات وإيصالها إلى طريق مسدود.

