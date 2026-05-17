حقوق إيران النووية لا علاقة لها بأمريكا ولن نتنازل عن سيادتنا على مضيق هرمز

وفي مقابلة مع وكالة مهر للأنباء، أكد علاء الدين بروجردي أن لدينا شروطنا الخاصة لبدء أي مفاوضات محتملة، قائلاً: "يجب على الطرف الآخر قبول بعض المبادئ، وإلا ستكون المفاوضات عقيمة وغير مجدية. عليهم الالتزام بقواعد اللعبة. لقد فرضوا علينا الحرب، لذا عليهم الاعتراف بأنهم المعتدون ودفع تعويضات الحرب".

ضرورة الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة

وتابع قائلاً: يجب عليهم قبول الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، لأن هذا ظلم بيّن بحق أمتنا. كما يجب رفع العقوبات. إن قبول هذه الشروط إلزامي، لأنه إذا تفاوضنا، حتى لو استمرت المفاوضات عامين، وكانت النتيجة استمرار القمع ضد الشعب الإيراني، فما جدوى ذلك؟

وصرح العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي: من جهة أخرى، يجب على الطرف الآخر أن يقر بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي صاحبة السيادة على مضيق هرمز، وأن هذا جزء من سيادتنا الوطنية. لقد اكتسبنا هذه السيادة في الحرب المفروضة علينا مؤخرًا، نظرًا لانتصارنا على العدو، ولن نتنازل عنها أبدًا.

وأكد بروجردي: يجب عليهم أيضًا أن يقروا بأن أي اتفاق في مفاوضات مستقبلية محتملة سيكون اتفاقًا مع جبهة المقاومة بأكملها، بما في ذلك لبنان والعراق واليمن. إذا لم يقبلوا هذه القواعد، فإن الدخول في مفاوضات سيكون عبثًا.

بأي قانون هاجم العدو إيران؟!

وتابع: إن القانون السائد في العالم اليوم هو قانون القوة والقهر. فبأي قانون هاجمنا الأعداء؟ ارتكبوا كل هذه الجرائم، استشهدوا قائدنا، استشهدوا قادتنا، استشهدوا آلاف الأبرياء، استشهدوا أطفال مدرسة شجرة طيبة ميناب الأبرياء. على أي أساس قانوني؟

وأكد على سيادة إيران على مضيق هرمز، قال بروجردي: "نظرًا لسيادتنا على مضيق هرمز، فقد وضعنا قواعد محددة له؛ نقاط الدخول والخروج منه واضحة. ونظرًا لتكاليف الحفاظ على أمن مضيق هرمز والقضايا البيئية، يجب عليهم تحمل التكاليف ذات الصلة. هذا الأمر قيد التنفيذ، وبإذن الله، سيُقر البرلمان القانون ذي الصلة ويُصدره في أقرب وقت ممكن."

يجري تطبيق سيادة إيران على مضيق هرمز

وتابع قائلاً: "بالطبع، بدأت الإجراءات اللازمة لممارسة السيادة على مضيق هرمز. وبإذن الله، سيتم إبلاغ الحكومة رسميًا بالقانون فور إقراره من قبل مجلس الشورى الإسلامي، وذلك لترسيخ هذه الإجراءات المطبقة حاليًا".

كما انتقد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي المسؤولين الأمريكيين لإقحامهم الملف النووي الإيراني في مفاوضات إنهاء الحرب، قائلاً: "ماذا تفعل أمريكا بالهيكل النووي الذي يهيمن على العالم؟"

لن نتخلى عن حقوقنا النووية.

وأضاف: "هناك مجلس محافظين ووكالة الطاقة الذرية الدولية مسؤولان عن هذه القضية - القضايا النووية. أمريكا دولة متسلطة وقوية تعتقد أن كل ما تقوله يجب تنفيذه، ولكن عليها أن تعلم أن الملف النووي الإيراني لا علاقة لها بأمريكا".

أكد بروجردي: "ينبغي للأمريكيين أن يعلموا أننا اكتسبنا قدرات الأنشطة النووية السلمية بفضل جهود علمائنا، على الرغم من أنه كان من المفترض أن يقدموها لنا وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. لدينا هذه المعرفة وإنجازاتها، ولن نتخلى بأي حال من الأحوال عن هذا الحق القانوني الذي لا جدال فيه."

