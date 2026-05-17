حاجی بابائي: يجب أن نقف أمام مطالب أمريكا المفرطة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حميد رضا حاجي بابائي، نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، في كلمته أمام المجلس في جلسته الافتراضية اليوم (الأحد)، مستشهدًا بكلمات قائدنا الشهيد الذي قال إن الله يرسل الناس عند وقوع المشاكل: اليوم، أُرسلت الأمة الإيرانية العظيمة، وسر وجود الشعب في الشوارع هو إرسالهم. ومن جهة أخرى، فإن أهم عنصر للحفاظ على نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو وجود الشعب في الشوارع؛ ولهذا السبب، يتمتع هؤلاء الشعب بمكانة خاصة.

وتابع نائب رئيس البرلمان: "لم نشهد في التاريخ شعبًا يعمل نهارًا ويتواجد في الشوارع ليلًا لمدة 78 يومًا تقريبًا، وشعاراتهم هي شعارات القيادة، بل هي أساس الثورة والنظام وإيراننا؛ لذا، نرى أن أسمى ما يجب فعله هو تحقيق الرضا العام لهؤلاء الشعب. علينا أن نبذل قصارى جهدنا لإرضائهم."

وأكد حاجي بابائي أن شعبنا اليوم يقف في وجه القوى العظمى ويدعم القوات المسلحة، قائلاً: "علينا أن نكون حذرين ومنتبهين حتى لا يتعرض هؤلاء الشعب لأي أذى. في الأيام الأخيرة، شعر الناس بعدم الارتياح بسبب ارتفاع الأسعار. فهم حريصون على حماية مواقع الثورة، وقلقون في الوقت نفسه من ارتفاع الأسعار في البلاد؛ لذا، يجب علينا الإسراع في مساعدة الشعب وتيسير أمور حياتهم اليومية بأقل قدر من الصعوبة."

قال نائب رئيس البرلمان: لقد دعانا العدو الخائن إلى حرب اقتصادية شاملة بحصار بحري، وعلينا أن نتكاتف اليوم في وجه هذا التجاوز الأمريكي. عندما يعجز العدو عن تحقيق النصر في ساحة المعركة، يسعى إلى إخضاع شعبنا لضغوط المصاعب وارتفاع الأسعار ونقص السلع، لكن الشعب الإيراني العظيم قرر الوقوف بكل قوته في وجه تجاوزاته وردّ هذا الضغط الاقتصادي عليه.

وأضاف: إن إغلاق مضيق هرمز وغيره من الإجراءات التي تتخذها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردًا على التجاوزات الأمريكية، تصب في هذا الاتجاه، وتُشكل منافسة شاملة بيننا وبين أمريكا المجرمة؛ ولهذا السبب، يتكاتف ممثلو الشعب وجميع مسؤولي النظام لمواجهة هذا التجاوز الأمريكي وضمان رضا الشعب في الداخل.

واختتم حاجي بابائي حديثه قائلاً: "لهذا السبب، تمت دعوة وزير العمل والرعاية الاجتماعية اليوم لحضور جلسة البرلمان ومناقشة نوع الخدمات والمساعدة التي يمكن تقديمها لهؤلاء الناس والحلول التي يمكن أن تخفف الضغط الاقتصادي عليهم، وذلك مع ممثلي الشعب الإيراني النبيل".

