بقائي: إحداث الفوضى في سوق الطاقة هي "الكذبة الكبرى القادمة" لأمريكا لتبرير الحرب

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية، كتب على إحدى منصات التواصل الاجتماعي قائلاً: "يبدو أن الكذبة الكبرى القادمة التي يبحثون عنها لتبرير حربهم غير القانونية المختارة ضد إيران، هي ادعاء 'الحفاظ على السلام والاستقرار في سوق الطاقة العالمية'".

وأضاف بقائي: "لكن في العالم الحقيقي، كان هذا التهور في إشعال الحرب من قبل نظامي أمريكا وإسرائيل هو الذي دمر العمليات الدبلوماسية الجارية، وتسبب في انعدام الأمن في مسارات الطاقة الحيوية عبر العدوان العسكري غير المبرر على إيران. والآن، متخذين من غوبلز مثالاً حين قال: 'اتهم الآخرين بما أنت فاعله بنفسك'، يتهمون إيران بزعزعة استقرار سوق الطاقة!"

وتابع المتحدث باسم الخارجية: "هذا هو نمطهم المألوف والمشؤوم: أولاً يصنعون الأزمة والحرب، ثم يوسعون رقعة الحرب بادعاء 'إعادة الاستقرار' و'الدفاع عن السلام'. كتب المؤرخ الروماني تاسيتوس منذ ما يقرب من 2000 عام في كتابه 'أغريكولا' على لسان منتقدي الإمبراطورية الرومانية: 'يخلقون الخراب ويسمونه سلاماً'."

