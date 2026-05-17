قاليباف: الأحداث الأخيرة أظهرت أن الوجود الأمريكي في المنطقة يمهد لانعدام الأمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، خلال لقائه وزير الداخلية الباكستاني، بأن بعض الحكومات الإقليمية اعتقدت أن وجود الولايات المتحدة سيجلب لها الأمن، لكن الأحداث الأخيرة أظهرت أن هذا الوجود لا يجلب الأمن فحسب، بل يخلق أرضيةً لانعدام الأمن. وأضاف: نُقدّر دعم وتعاون الشعب والحكومة الباكستانية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب الكبرى الأخيرة؛ فالشعب الإيراني ومسؤولو البلاد يُدركون تمامًا دعم الحكومة الباكستانية، كما أولى قائد الثورة اهتمامًا خاصًا لباكستان في رسالته الأولى.

وأضاف: العلاقات الثنائية بين طهران وإسلام آباد جيدة في الوقت الراهن. ينبغي تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية وتسريع وتيرته مقارنةً بالماضي، وفي هذا السياق، يُعدّ تطوير التعاون البرلماني من أولوياتنا.

وصرح قاليباف قائلاً: "أظهرت الحرب المفروضة مؤخراً على إيران أن أمريكا والكيان الصهيوني لا يجلبان إلا الشر وانعدام الأمن لجميع دول منطقتنا. وقد ظنت بعض حكومات المنطقة أن وجود أمريكا سيجلب لها الأمن، لكن الأحداث الأخيرة أثبتت أن هذا الوجود لا يجلب الأمن فحسب، بل يُهيئ الأرضية لانعدام الأمن أيضاً".

وتابع رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "الحل لهذه الظروف ان على دول المنطقة، ان تُهيئ الأرضية لإقامة وتطوير العلاقات الاقتصادية والتعاون السياسي والأمني بثقة وتعاون فيما بينها".

وفي هذا الاجتماع، قال سيد محسن نقوي، وزير الداخلية الباكستاني: "لقد لمسنا إصراركم على تحقيق المصالح الوطنية الإيرانية في محادثات إسلام آباد، مع سعيكم في الوقت نفسه إلى حلّ المشاكل".

وأضاف: "كانت العلاقات بين شعبي البلدين وثيقة في السابق، لكنها الآن أقوى، وأشعر أن البلدين صديقان حقيقيان، ويدعو الباكستانيون ليل نهار لنجاح الحكومة والشعب الإيرانيين".

وصرح نقدي: "لقد أُسندت إليكم اليوم أثقل مسؤولية. وشهدنا في إسلام آباد كيف دافعتم عن المصالح الوطنية الإيرانية في المفاوضات، وعملتم في الوقت نفسه على حل المشاكل. آمل أن تتمكن باكستان من إنجاح المفاوضات".