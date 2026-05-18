أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الاثنين نتيجة استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وبعد أن بلغ سعر خام برنت بحر الشمال 112 دولارًا في بداية تداولات اليوم الاثنين، ارتفع بمقدار 2.30 دولار، أو 1.86%، ليصل إلى 111.29 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 2:20 صباحًا بتوقيت غرينتش، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له منذ 5 مايو.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.31 دولار، أو 2.19%، ليصل إلى 107.73 دولارًا للبرميل، مقارنةً بـ 108.70 دولارًا في بداية تداولات اليوم، وهو أعلى مستوى له منذ 30 أبريل.

وتنتهي صلاحية العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط للتسليم في يونيو يوم الثلاثاء.

ارتفع مؤشرا أسعار النفط بأكثر من 7% الأسبوع الماضي مع تضاؤل الآمال في حل التوترات في الشرق الأوسط واضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز.

وكتب جيسون شينكر من شركة بريستيج إيكونوميكس في مذكرة: "إن استمرار الحرب مع إيران سيزيد من خطر تضرر أسعار النفط على المدى الطويل، وقد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما قد يُشكل مخاطر سلبية مستمرة على النمو الاقتصادي".

